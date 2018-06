TORINO - E’ nato un mese fa un cucciolo di siamango. Il piccolo che alla nascita pesava circa 500gr, è nato dalla coppia di siamanghi ospitati al bioparco ZOOM Torino dal 2011, grazie al programma d’interscambio tra parchi appartenenti all’EAZA (Associazione europea che riproduce animali a rischio estinzione a fini conservazionistici), ed è il fratello di Kiwi nato nel 2015. Al cucciolo sarà assegnato il nome più votato sul web, inizialmente tutti sono invitati a proporre il nome sulla pagina Facebook del parco e successivamente sul sito www.zoomtorino.it.

ZOOM - «Siamo commossi e felici di poter annunciare la nascita del cucciolo» commenta Daniel Sanchez, Responsabile Dipartimento Zoologico ZOOM Torino, «La riproduzione è indice di benessere dell’animale e in questo caso, inoltre, testimonia come la coppia sia compatta ed in armonia. Esattamente come accade in natura, infatti, non appena il primo cucciolo è diventato indipendente dalla mamma (all’età di 2 anni), si sono nuovamente riprodotti dando alla luce un altro cucciolo». La coppia, che vive nell’habitat Sumatra, in un’isola interamente a loro dedicata, ha una storia particolare e romantica: Queenia, infatti, all’inizio, essendo molto giovane, aveva un po’ paura di Kiang, un maschio molto esuberante e «insistente», ma dopo le prime settimane ha ceduto al corteggiamento e da allora sono diventati inseparabili.