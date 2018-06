«Mi butto»: uomo minaccia il suicidio dal sottopasso Lingotto, zona bloccata

TORINO - Attimi di terrore nei pressi del sottopasso Lingotto: un uomo ha scavalcato la ringhiera del sottopasso e minaccia di suicidarsi, buttandosi di sotto. Sul posto sono presenti polizia e polizia municipale. Gli agenti della polizia di stato stanno cercando di convincerlo a scendere, mentre i vigili urbani hanno bloccato il traffico. Zona paralizzata in corso Giambone, via Giordano Bruno e corso Cosenza. Le ragioni di questo gesto estremo non sono note. Seguiranno aggiornamenti.