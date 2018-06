Pedone investito da un'auto in largo Racconigi: trasportato al Cto (© )

TORINO - Un incidente stradale si è verificato questa mattina in largo Racconigi: un pedone è stato investito da un'auto e trasportato all'ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto nei pressi del cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile: diversi i problemi e i disagi al traffico veicolare, letteralmente paralizzato per consentire ai sanitari di soccorrere il ferito. Sul posto si sono create lunghe code. La polizia municipale è intervenuta per determinare la reale dinamica dell'accaduto.