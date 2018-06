Studentesse rapinate e donna prese a bottigliate: follia in pieno centro (© )

TORINO - Rapina violenta in pieno centro. Tre studentesse universitarie sono state aggredite e scippate da due giovani africani in via Garibaldi angolo via XX Settembre. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare uno dei due aggressori, mentre l’altro si è dato alla fuga: il fermato è un cittadino gambiano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale.

LA RAPINA - Stando a una prima ricostruzione, la coppia di malviventi ha rubato una borsa e un telefono cellulare. Una donna ha provato a mettersi in mezzo e ad ostacolarli, ma per questo coraggioso gesto ha ricevuto una bottigliata in pieno volto: per questo motivo è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco. I carabinieri hanno fermato il rapinatore in corso Emilia e hanno recuperato la refurtiva, riconsegnandola alle vittime della rapina.