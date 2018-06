TORINO - Che i torinesi siano abituati a spiacevoli e incredibili episodi di malasosta è cosa nota, ma difficilmente è capitato di vedere auto parcheggiate in mezzo a un mercato rionale. Eppure è quello che è successo ieri in Borgo Vittoria, al mercato di via Saorgio.

AUTO IN MALASOSTA - L'auto in malasosta è stata segnalata sul gruppo Facebook "Sei di Borgo Vittoria se...». Molto probabilmente, il mezzo è rimasto parcheggiato nella zona del mercato la sera prima e al mattino presto, quando i mercatali sono arrivati sul posto per allestire i propri banchi, è rimasta lì. Immediata la contravvenzione, ma il carro attrezzi non ha potuto rimuoverla a causa della presenza dei banchi stessi. Curiosità e sgomento tra i residenti, che tra una cassa di frutta e di verdure, si sono imbattuti in quello che, probabilmente, è il più assurdo caso di malasosta registratosi ultimamente.