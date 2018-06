Nuove tariffe Gtt, è corsa alle Smart Card Bip: apre punto vendita in corso Francia (© )

TORINO - La rivoluzione della tariffe Gtt entra nella fase finale. Sta per scomparire il biglietto cartaceo, visto che dal 2 luglio la quasi totalità dei titoli di viaggio saranno su supporto elettronico (smart cardo chip on paper). Per questo motivo, viste le code agli sportelli Gtt per dotarsi di tessera elettronica, l'azienda di trasporti ha abilitato un nuovo punto alla vendita delle smart card.

IL NUOVO PUNTO - Per ripartire meglio i flussi tra i centri e agevolare la clientela, da lunedì 25 giugno, presso i locali GTT di corso Francia 6 è temporaneamente aperto uno sportello dedicato alla vendita delle smart card Bip / PYou. L'orario di apertura al pubblico è il seguente: 8.30-16.45 dal lunedì al venerdì. Fintanto che lo sportello di corso Francia rimarrà aperto, nei Centri di Servizi al Cliente di Porta Nuova e Porta Susa non sarà effettuata la vendita delle smart card. Tutte le informazioni sui nuovi biglietti.