Nove nuovi autovelox sulle statali della montagna: tutte le posizioni (© )

SUSA - Nuovi autovelox in arrivo nelle strade montane. La Città di Susa ha infatti scelto di investire quasi 26.000 euro per l'installazione di nove nuovi autovelox sulle statali 24 e 25. Si tratta di sistemi «Velo Ok», box dissuasivi della velocità, in grado di accertare gli eccessi di velocità. L'obiettivo? Potenziare il controllo stradale nei punti di maggiore criticità.

I NUOVI AUTOVELOX: LE POSTAZIONI - Ecco dove saranno installati i nuovi autovelox:

1) SS 25 Via San Giuliano in salita km 49+800 circa

2) SS 25 via San Giuliano in discesa km 50+200 circa

3 ) SS 25 corso Stati Uniti in salita tra km 52 e km 52+100

4) SS 25 corso Stati Uniti in discesa tra km 52+300e km52+400



5) SS 25 corso Francia in salita km 53,100 circa

6) SP 24 fraz. Coldimosso in salita tra km 50+200 e km 50+300

7) SP24 via Meana in discesa tra km 54+600 e km 54+700

8) SS 24 -via strada Statale 24 in discesa tra km 55+300 e km 55+400

9) SS 24 via Oulx in discesa tra km 55+800 e km 55+900