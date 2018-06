Gtt, torna il servizio Night Buster Estate: bus anche di notte fino a settembre

TORINO - Torna l'estate, finiscono le scuole e sempre più persone (soprattutto giovani) vivono le notti torinesi. Per questo motivo, a partire da oggi, Gtt riattiva il servizio Night Buster Estate: dal 29 giugno all'8 settembre, i venerdì, sabati e prefestivi ben 16 linee di bus collegheranno 24 comuni della cintura con il centro di Torino.

LE LINEE NIGHT BUSTER ESTATE - L'obiettivo? Garantire un servizio sicuro e, allo stesso tempo ecologico per spostarsi di notte. Nessun problema di parcheggio e veicoli videosorvegliati, oltretutto a metano. I bus di tutte le linee notturne portano dai capolinea periferici al capolinea centrale in piazza Vittorio Veneto, con fermate nelle vicinanze dei principali locali notturni. Il costo? Sempre lo stesso, in quanto a bordo delle linee notturne sono validi i normali documenti di viaggio per la tratta percorsa. L'elenco delle linee, con gli orari:

- LINEA W1 ARANCIONE, da Rivoli, Collegno e ritorno

- LINEA N4 ROSSA, da Volpiano, Leinì, Mappano e ritorno

- LINEA S4 AZZURRA, da piazzale Caio Mario e ritorno

- LINEA S5 VIOLA, da Orbassano, Rivalta, Beinasco e ritorno

- LINEA S5B VIOLA, da Rivalta, Orbassano, Beinasco e ritorno

- LINEA N10 GIALLA, da Caselle, Borgaro e ritorno

- LINEA W15 ROSA, da Collegno, Grugliasco e ritorno

- LINEA W15B ROSA,da via Brissogne e ritorno

- LINEA S18 BLU, da Candiolo, Vinovo, Nichelino, Moncalieri e ritorno

- LINEA S18B BLU, da Vinovo, Nichelino, Moncalieri e ritorno

- LINEA S45 MARRONE, da Chieri, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno

- LINEA S45B MARRONE, da Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno

- LINEA N57 ORO, da Settimo e ritorno

- LINEA W60 ARGENTO, da Venaria e ritorno

- LINEA E68 VERDE, da Gassino, Castiglione, San Mauro e ritorno

- LINEA E68B VERDE, da Chieri, Pino Torinese e ritorno