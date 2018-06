E' tutto pronto per il Bielmonte Outdoor Festival

BIELMONTE - La formula è semplice: due domeniche di grande festa e attività outdoor per famiglie e sportivi con un'attenzione particolare alle bici riservata per domenica 8 luglio. Bielmonte (1.482 s.l.m) si trasforma in Activity Village, 5 mila mq di parterre erboso con uno splendido panorama sulla Pianura Padana dove l’Associazione Amici dell'Oasi propone una ventina di attività coordinate da istruttori, guide naturalistiche e professionisti, momenti di entertainment e spensierato relax e benessere. L’accesso al Bielmonte Outdoor Festival è gratuito così come tante attività in programma.

Le attività di domenica 8 luglio - Tutti in Mountain Bike!

Oasi Zegna Rando OFFroad un tracciato di mezza giornata su due percorsi Marathon 80 km (prova valida per il Campionato italiano OFFroad Audax Italia) e Granfondo 40 km in formula randonnèe con partenza da Bielmonte. Un raid affascinante che attraversa l’incontaminata Valsessera e offre magnifiche viste sulla pianura piemontese e sul Monte Rosa. Una specialità questa che privilegia aspetti più turistici che agonistici, anche se nel caso del percorso lungo è dedicate ad atleti esperti. Orario di partenza: alle 8. Info e prenotazioni: www.ozoffroad.vallelvobike.it.

Bike experience con MTB elettriche una giornata dedicata alle bike a pedalata assistita nella versione mountain bike in compagnia di guide esperte, su percorsi di media difficoltà. A chi è meno allenato permette di percorrere itinerari più lunghi senza stancarsi troppo, chi invece è più in forma la può usare solo nei tratti più ripidi. Orari: dalle 10 alle 18. Info e prenotazioni: STS BIKE ASD stsbike17@gmail.com www.stsbike.com tel.3403024754-3485817576 – 3293843665.

Baby Camp MTB per bambini con dimostrazioni e lezioni base di avvicinamento alla MTB in compagnia dei maestri della Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna per apprendere i fondamentali di questa disciplina o per imparare nuove tecniche. Possibilità di noleggio mountain bike in loco (tel.015.744126). Orari: dalle 10 alle 18.

Enduro day a Trivero con gli amici di ASD Oasi Zegna Enduro Mtb, direttamente sui percorsi dell’Enduro Bike Park Oasi Zegna particolarmente apprezzati per l’ottimale pendenza naturale del territorio e un terreno vario con attraversamenti di pinete e boschi fitti. Orari: dalle 10 alle 18 info: tel. 3402326117 – 3401774416 – 3355913796, oasizegnamtbenduro@gmail.com.

Le attività Che si alterneranno domenica 8 luglio e domenica 15 luglio

Golf ed equitazione per tutti: mini campo pratica per adulti e bambini con istruttori certificati Asd Golf Club Biella Le Betulle per imparare i primi rudimenti. Orari: dalle 10 alle 18. Equitazione: in un punto panoramico di gran pregio, il Centro Equestre propone ai più piccoli il «battesimo della sella» per imparare a prendere confidenza con i cavalli e provare l’emozione di una passeggiata in sella ad un pony. Su prenotazione è possibile organizzare dei trekking a cavallo guidati alla scoperta delle bellezze del territorio. Accanto al Centro Equestre, con un ampio dehors panoramico, il Bar Ristorante Al Maneggio propone come specialità: carni, grigliate e birre artigianali. Orari: dalle 10 alle 18. Info e prenotazioni: Tel. 015.7591460.

Parapendio: le correnti che salgono dalla Pianura Padana favoriscono gli sport d'aria all'Oasi Zegna. Una giornata di esibizioni nei cieli dell’Oasi Zegna, in compagnia di esperti. Per i più piccoli un divertente laboratorio per imparare a costruire piccoli aeromodelli e farli volare. Orari: dalle 10 alle 18. Yoga all’aria aperta in compagnia di Elisa Francese con sedute pratiche mattutine per il risveglio del corpo e al pomeriggio per una pratica defaticante e un buon recupero psicofisico. Orari: 11, 15 e alle 17. Baby camp multi sport: per tutta la giornata, scherma, basket, volley, calcio, rugby, ginnastica artistica. Bungee run, climbstation, acrojump, rolbarun (uno speciale bob a rotelle con discesa adrenalinica). Laboratori didattici sulla natura, di ispirazione Montessoriana giochi con gli scout, laboratori Lego e laboratori d’aquilonismo percorso gastronomico con le eccellenze del territorio, degustazione e vendita di prodotti locali. Cibi genuini di montagna proposti da chi li produce: formaggi caprini, birre artigianali, salumi, dolci e tanto altro.

Gusto, intrattenimento e altre attività

Bielmonte Food & Beverage : specialità alla griglia presso la cucina organizzata dall’Ass.ne Amici dell’Oasi nell’Activity Village,a cura dell’albergo ristorante La Pineta. Birra artigianale con Beer In e Microbirrificio Jeb, caprini con Az. Agricola Cà Nel Bosco, formaggi bovini e salumi con Alpe Moncerchio, tisane ed erbe officinali con Cascina il Faggio e Parafarmacia Benessere al Centro saranno presenti all’interno del Village per allietare il Festival «Bielmonte Gourmet» a cura di Giacomo Gallina, chef del Bucaneve di Bielmonte, con esperienze gastronomiche d'autore, cucinate en plein air.

Domenica 8 luglio sono è programma lo spettacolo di Acro Pole con Alessandro Mosca Balma, della Società sportiva «Intrecci d’Arte» di Biella. Dopo una brillante carriera da ginnasta dove ha ottenuto ottimi risultati a livello nazionale si è avvicinato a questa nuova disciplina acrobatica ed elegante. Le sue performance suggestive e di alto livello tecnico hanno affascinato il pubblico di molti teatri italiani.

Aeromodellismo: le correnti che salgono dalla Pianura Padana favoriscono gli sport d'aria all'Oasi Zegna. Una giornata di esibizioni nei cieli dell’Oasi Zegna, in compagnia di esperti. Per i più piccoli un divertente laboratorio per imparare a costruire piccoli aeromodelli e farli volare. Orari: dalle 10 alle 18.

Trekking e nordic walking, insieme alle Guide Mountain Plus alla scoperta dell’’Oasi Zegna e della Valsessera dove potersi immergere in una natura incontaminata e rigogliosa lungo itinerari adatti a tutti per camminate di 2 ora circa.

Gli eventi di domenica 15 luglio

Inaugurazione di un nuovo sentiero di Nordic walking. Ritrovo alle 10 alla Locanda Argimonia, lungo la Panoramica Zegna, per un’escursione (circa due ore) lungo il nuovo «sentiero del camoscio» rivolto verso la Valsessera al cospetto del Monte Rosa fino all’Alpe Moncerchio, dove si potranno gustare ottimi formaggi di capra e un appetitoso aperitivo. Alle 15 rientro all’Activity Village a piedi, per chi desidera continuare l’allenamento sempre in compagnia delle guide escursionistiche, in alternative il rientro è con servizio navetta. L’accesso è gratuito e possono partecipare anche i bambini dai 6 anni in su. Info e prenotazioni: Equipe Arc-en-Ciel tel. 015.0990725 – 349.4512088, maffeo.geologo@gmail.com. Dalle 14 alle 18, parallelamente alle attività ancora praticabili, Balli country a cura di Free Country con esibizioni e dimostrazioni di facili coreografie adatte a tutti.

Ospitalità

Alberghi, locande alpine, ristoranti e bar, agriturismi associati al Consorzio Turistico Alpi Biellesi, progettati nel pieno rispetto degli equilibri paesaggistici, in linea con un curato stile montano, propongono le specialità del territorio. Area camper sul Piazzale 2 di Bielmonte.

