Torino spinge per le auto elettriche: in arrivo colonnine di ricarica e parcheggi sotto casa

TORINO - Una Torino più sostenibile, una Torino in grado di promuovere l’elettromobilità. E’ questa la sfida lanciata da Palazzo Civico: la Giunta Appendino è in cerca di investitori privati per sviluppare una rete di ricarica per le auto elettriche. L’obiettivo? E’ decisamente ambizioso: promuovere l’utilizzo di un veicolo più ecologico e meno impattante dal punto di vista ambientale in città.

AUTO ELETTRICHE, IL BANDO PER LE COLONNINE - Il bando, presentato oggi dall’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, verrà pubblicato a settembre e avrà la durata di un anno. E' rivolto ai privati e concede agli operatori di installare un massimo di 200 colonnine a testa in città, indicando nella domanda almeno cinque localizzazioni. Per quanto riguarda gli operatori che potranno partecipare al bando non vi sono limiti in termini di numeri, mentre per quanto concerne le stazioni di ricarica è necessario che tra una colonnina di ricarica e un’altra vi sia una distanza minima di 250 metri. Un limite che viene meno se la colonnina si trova in prossimità di strutture di ricarica del car sharing, taxi o flotte aziendali. Alle società che installeranno le strutture, saranno inoltre riservati due stalli adiacenti per ogni colonnina. La durata della concessione è di 10 anni, mentre per un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni (a seconda della potenza delle colonnine) le società non pagheranno il canone Cosap.

Chiara Appendino e l'auto elettrica (© ANSA)

STALLI E PARCHEGGI - Cosa significa questo? I cittadini potranno richiedere di avere una colonnina sotto casa, visto che i gestori potranno scegliere dove piazzare cinque stalli. Nel frattempo, la rete di ricarica di auto elettriche a Torino sarà sempre più capillare e accessibile a tutti. «Rubiamo spazi alle auto normali per concederli alle auto elettriche» è il commento dell’assessore ai Trasporti Maria Lapietra che, entusiasta, specifica: «E’ stato un parto plurigemellare. L’elenco delle aree dove installare le strutture di ricarica terrà conto delle richieste dei residenti. Al momento di sostituire i propri veicoli potrebbero valutare con più interesse l’opzione dell’elettrico, avendo uno stallo di cortesia vicino a casa». L’assessore inoltre ha ribadito come si stia valutando di creare in città spazi appositi per gli stalli delle auto elettriche, magari disegnandoli con delle strisce verdi e il segno della presa elettrica sull’asfalto. Una cosa è certa: Torino spinge forte per la diffusione di una mobilità sostenibile, che rispetti l’ambiente.