Incidente sul Turin Eye, attrazione di Borgo Dora chiusa per qualche giorno

TORINO - Chiusura temporanea per Turin Eye, il pallone aerostatico di Borgo Dora. Colpa di un piccolo incidente avvenuto nella serata di lunedì durante un intervento tecnico. Nulla di grave, la persona coinvolta sta bene e si rimetterà presto, ma sarà necessario attendere qualche giorno prima di rimettere in funzione l'attrazione.

IL COMUNICATO - Lunedì sera "durante l'esecuzione di una abituale procedura di intervento tecnico, operato in rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza, è occorso un piccolo incidente", si legge sulla pagina Facebook di Turin Eye, "il Turin Eye osserverà alcuni giorni di chiusura per permettere le dovute verifiche. Daremo aggiornamenti appena sarà possibile riprendere l'attività. Grazie a tutti i residenti di Borgo Dora che hanno prestato interesse".