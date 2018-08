Nuovo incendio all'Ambienthesis Orbassano nella notte, pompieri impegnati fino a questa mattina

ORBASSANO - Incendio nella notte a pochi chilometri da Torino. Nella zona Sito Interporto di Orbassano è scoppiato un nuovo rogo, a poco meno di tre settimane dal primo, nell'azienda Ambienthesis che si occupa di interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Non è rimasto ferito nessuno, ma due squadre di vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte e ancora stamattina. Non è stata accertata l'origine dell'incendio.

IL 10 LUGLIO - Già nella seconda settimana di luglio, giorno 10, la stessa azienda era stata interessata da un incendio. In quell'occasione a bruciare erano stati alcuni contenitori di rifiuti speciali che si trovavano in cortile.