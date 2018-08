Incidente in piazza Crispi: travolto un giovane motociclista, è in prognosi riservata

TORINO - Un ragazzo di 26 anni è ricoverato da questa mattina in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco in seguito a un incidente stradale. Il giovane era in sella al suo scooter Piaggio Beverly 150 e stava percorrendo corso Vercelli dall'esterno città verso piazza Crispi quando è stato travolto da una Mercedes classe A all'incrocio semaforizzato della piazza Rebaudengo. Il motociclista è caduto a terra mentre l'automobilista, in un primo momento, ha abbandonato il luogo dell'incidente, per poi farvi ritorno quando erano già presenti gli agenti di polizia municipale. Intanto il ventiseienne era stato soccorso e trasportato in ambulanza al San Giovanni Bosco.