Auto si ribalta in corso Moncalieri: tanta paura per il conducente

TORINO - «Spettacolare» (ma per fortuna senza conseguenze) incidente in corso Moncalieri: intorno alle 13:30 di oggi, un’auto si è ribaltata in mezzo alla strada per cause ancora in fase di accertamento. Inizialmente si è temuto il peggio per il conducente che, per fortuna, è invece uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo della propria auto. Solo tanta paura dunque e qualche disagio al traffico veicolare, inevitabilmente rallentato per consentire al carro attrezzi di intervenire. Una dinamica che ricorda molto quella di un altro incidente, avvenuto più o meno alla stessa ora in corso Vigevano: anche in questo caso, danneggiamenti dell’auto a parte, non si registrano feriti.