Spaccio ai giardini Peccei: fermato lo scambio di droga, preso pusher 19enne

TORINO - Una pattuglia di poliziotti in servizio presso il commissariato Barriera Milano, impegnati in servizio di controllo del territorio, ha notato, nei pressi dei giardini Peccei, un giovane cittadino straniero parlare con 2 soggetti di etnia nord africani e cedere loro qualcosa di piccolo, che estraeva dalla tasca. Sospettando una cessione di stupefacente, gli operatori decidevano di procedere al controllo dello stesso, che cercava maldestramente di occultare lo stupefacente togliendolo dalle tasche e tenendolo in mano, chiusa a cucchiaio. Ciononostante gli agenti rinvenivano e sequestravano a suo carico 6 ovuli termosaldati contenenti cocaina. Il giovane, 19 anni, nazionalità egiziana, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.