Sosta a pagamento sospesa nelle strisce blu: dal 13 al 24 agosto si parcheggia senza pagare

TORINO - Con l’arrivo delle settimane centrali d’agosto si potrà parcheggiare liberamente nelle strisce blu e si potrà entrare nella Ztl. La circolazione sarà libera dal 13 al 24 agosto 2018, mentre la sosta nelle «zone blu» sarà gratuita dal 13 al 25 agosto compresi. Nei parcheggi automatizzati a barriera e in struttura gestiti da GTT, la sosta resterà a pagamento anche nel periodo estivo. Gli abbonamenti GTT acquistati per il mese di settembre 2018, possano essere già utilizzati a decorrere dal 28 agosto 2018, mentre quelli acquistati per il mese di luglio 2018 possano essere utilizzati fino all' 11 agosto 2018.

DIVIETI - I divieti di circolazione rimangono attivi nelle vie riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali:

- in "ZTL Trasporto Pubblico", ossia: Via Milano; Via San Francesco d'Assisi, tratto: Via Garibaldi - Via Pietro Micca; Via XX Settembre, tratti: Corso Vittorio Emanuele II - Via San Quintino/ Via Gramsci - Via Frola/ Via Alfieri - Via Santa Teresa/ Via Bertola - Via Palazzo di Città/ Via Quattro Marzo - Corso Regina Margherita; Via San Tommaso, tratto: via Pietro Micca - Via Bertola; Via dell'Arsenale, tratti: Via Santa Teresa - Via Lascaris/ Via dell'Arcivescovado- Corso Matteotti/ Via San Quintino - Corso Vittorio Emanuele II; Via Accademia Albertina, tratti: Via Po - Via Principe Amedeo/Via Santa Croce - Via Cavour/ semicarreggiata EST, tratto: Via Cavour - Via Andrea Doria/ Via Andrea Doria - Via Mazzini; Via Pietro Micca, semicarreggiata SUD/EST; Via Rossini, semicarreggiata OVEST, tratto: Corso San Maurizio - Via Verdi;

- in "ZTL Area Romana" compresa nel seguente perimetro: piazza Emanuele Filiberto, compresa; via Bellezia, esclusa; via Tre Galline, esclusa; risvolto SUD/OVEST di piazza della Repubblica; via Milano, esclusa; via Corte d'Appello, esclusa; risvolto NORD/EST di piazza Savoia; via della Consolata, esclusa; via Santa Chiara, esclusa; via delle Orfane, esclusa;

- nelle "Aree Pedonali".