Vandali in via Bologna, completamente in frantumi i vetri della fermata del bus

TORINO - Non si tratta dei danni causati da un incidente stradale, ce lo conferma la polizia municipale che di quanto successo in realtà non sa nulla. Sarebbe avvenuto durante la notte l’atto vandalico che ha mandato in frantumi i vetri della fermata dei mezzi pubblici «Ponchielli» di via Bologna, angolo via Paganini.

Tutti i vetri sono stati distrutti, tanto che qualcuno, forse da Gtt, ha pensato bene di delimitare l’accesso con un nastro bianco e rosso, in attesa che qualcuno venga a ripulire l’asfalto.

Sono tre le linee che fermano a ridosso della fermata Ponchielli: il 49, il 18 e quella che da Torino porta fuori città fino a Fiano Canavese.