In Regione approvati 135 progetti di cantieri di lavoro: «Coinvolgeranno 800 persone»

TORINO - Sono 35 i progetti di cantieri di lavoro approvati dalla Regione per il territorio metropolitano di Torino, sui 110 totali degli enti locali in tutto il Piemonte. Un progetto ampio, che in totale ne conta 135, che coinvolgeranno circa 800 persone, compresi nelle graduatorie dei bandi rivolti agli enti pubblici (principalmente Comuni e Unioni di Comuni). Questi comportano l’impiego di disoccupati dai 45 anni in su o superiore a 45 anni o soggetti in condizione di difficoltà segnalati dai servizi sociali. Sono 25 i progetti invece rivolti a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Le persone individuate vengono impiegate, per un periodo dai 2 ai 12 mesi, in attività a supporto della pubblica amministrazione: promozione dell’ambiente attraverso attività forestali e vivaistiche, ad esempio, di rimboschimento, sistemazione montana; costruzione di opere di pubblica utilità; promozione turistica e culturale.

«I cantieri», fa notare l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, «sono finanziati dalla Regione con 6 milioni di euro della programmazione 2018-2019 e si inseriscono in un ampio insieme di misure volte a sostenere l’occupabilità delle persone fuoriuscite dal sistema produttivo, grazie a interventi di accompagnamento al lavoro, di incontro domanda e offerta che si propongono di aiutare i partecipanti a sviluppare capacità e conoscenze utili al loro reinserimento sociale e lavorativo».

A questa prima fase seguirà nei prossimi mesi l’apertura di un nuovo bando.