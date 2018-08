Pessime condizioni igienico sanitarie, chiuso ristorante in via Madama Cristina

TORINO - Un locale etnico di via Madama Cristina, angolo via Berthollet, è stato chiuso dopo un controllo della polizia municipale, insieme agli operatori del servizio Asl, che ha riscontrato pessime condizioni igienico sanitarie. Gli agenti sono intervenuti a seguito di diverse segnalazioni e reclami. Al titolare dell’attività, un cittadino di nazionalità turca, è stata fatta una sanzione di 4.000 euro e il suo locale potrà riaprire solo dopo la risoluzione della problematiche igienico sanitarie riscontrate e la messa a norma delle attrezzature. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità del personale dipendente.