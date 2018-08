Ricoverata bambina di 10 anni per denutrizione, portata via dall'ospedale dalla famiglia

TORINO - Questa è una di quelle storie in cui non si possono fare nomi per poter tutelare una persona minorenne, una bambina di dieci anni che mercoledì è stata portata via dall'ospedale Regina Margherita nonostante avesse bisogno di cure. A raccontare la vicenda, che non è destinata a finire qui, è La Stampa che racconta nelle sue pagine di un ricovero per un gravissimo problema di malnutrizione dovuto, forse, a scelte della famiglia e a pasti tolti per punizione.

In ospedale si sarebbe ripresa, ma mercoledì sono arrivati i genitori con una terza persona, un avvocato, hanno raccolto gli indumenti e se la sono portata via. Inutili i tentativi di medici e infermieri di fermarli, la decisione ormai era stata presa. Così sono saliti in macchina e sono spariti nel nulla con la bambina, prima che in piazza Polonia arrivasse anche la polizia.

Dove sia finita la famiglia non si sa. Non ha fatto rientro a casa e, da quanto ipotizzato, potrebbe aver raggiunto il Sud Italia o la Sardegna. La bambina, stando a quanto detto da medici e infermieri a La Stampa, starebbe correndo un grosso rischio.

Su quanto accaduto la Procura potrebbe avviare un'indagine, soprattutto dopo aver ricevuto i documenti dalla direzione sanitaria.