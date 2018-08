Sparito nel nulla da oltre dieci giorni: diretto in Spagna, Romeo non ci è mai arrivato

SANT'AMBROGIO - Da oltre dieci giorni ormai nessuno ha più notizia di Romeo Natale, pensionato di 76 anni residente a Sant'Ambrogio, nel Torinese. Era il 25 luglio quando i familiari lo hanno visto per l'ultima volta, prima che partisse per qualche giorno per andare in Spagna. Ma dopo essere uscito di casa a destinazione non ci è mai arrivato. Le sue tracce si sarebbero perso lungo il tragitto, nella zona tra Claviere, Gap e Briancon.

PROBLEMI CARDIACI - Romeo Natale soffre di problemi cardiaci seri. Ecco perché è importante che venga ritrovato il prima possibile. Quando ha lasciato Sant'Ambrogio indossava una canotta bianca con camicia a quadrettoni rossa e un paio di pantaloncini beige.

CELLULARE SPENTO - Difficilissimo, anzi impossibile, mettersi in contatto con il settantaseienne. Dal giorno della scomparsa, il 25 luglio, il suo telefono cellulare risulta spento. E' acceso invece quello dei familiari che hanno lanciato un appello. Chiunque avesse informazioni o avesse visto anche solo per caso Romeo Natale è invitato a contattare Debora o Barbara, due familiari, rispettivamente ai numeri 3392080639 e 3466158525