Vittima di un incidente in Spagna due settimane fa, ma ai parenti nessuno aveva detto nulla

SPAGNA - Solo poche ore fa vi davamo la notizia di un pensionato di 76 anni residente a Sant'Ambrogio scomparso nel nulla mentre stava raggiungendo la Spagna per qualche giorno di vacanza. Il giallo si è risolto, purtroppo però nel peggiore dei modi: Romeo Natale è stato vittima di un incidente stradale in Spagna, a un'ottantina di chilometri da Torredembarra, località poco distante da Tarragona dove c'è il campeggio in cui il settantaseienne andava a trascorrere le vacanze da oltre vent'anni. La verità su quanto è successo è emersa nell'ultima giornata, quando dalla Spagna è arrivata una telefonata ai carabinieri che hanno subito convocato la famiglia della vittima per informarla.

12 GIORNI SENZA NOTIZIE - Quello che ora ci si chiede è come sia possibile che per tutti questi giorni i familiari non abbiano saputo nulla. L'incidente stradale lo ha avuto ancora prima di arrivare a destinazione e con sé aveva sia il cellulare che i documenti, ma non solo: anche la macchina su cui viaggiava, se controllata, avrebbe portato alla proprietaria, la compagna del pensionato. Eppure nulla di tutto ciò è stato fatto nonostante la notizia della sua sparizione avesse iniziato a circolare sul web, però in Italia.

TAPPA SALTATA - Inizialmente la famiglia credeva che Natale Romeo fosse arrivato nella zona tra Claviere, Gap e Briancon, in Francia. Un'ipotesi dettata dal mancato incontro tra il settantaseienne e Orange, un amico da cui avrebbe dovuto far tappa prima di raggiungere il camping spagnolo. Ma da Orange non è mai arrivato e lui stesso aveva avvisato la famiglia. In realtà la tappa è stata saltata, ma non si sa il perché.

VIAGGIO IN SPAGNA - La salma di Romeo Natale si trova in Spagna. Alcuni parenti sono in partenza, andranno lì per riportarlo in Italia e, si spera, per capire come sia stato possibile non avere sue notizia per quasi due settimane.