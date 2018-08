Fa un incidente in moto senza patente: soccorso dalla municipale, 5.000 euro di multa

NICHELINO - L'incidente che ha avuto luogo a Nichelino, in via Torino all'angolo con via I Maggio, gli costerà caro ma non perché ci sono stati gravi danni materiali o fisici (per fortuna solo una lieve lesione), ma perché durante i controlli la polizia municipale ha constato che guidava una moto Honda sprovvisto di patente di guida. Il mezzo a due ruote è stato sottoposto a fermo amministrativo e lui, 42 anni residente a Vinovo, è stato sanzionato con una multa da 5.000 euro.

L'INCIDENTE - Il sinistro è avvenuto tra la moto Honda del quarantaduenne e un'Alfa Romeo 147 condotta da un uomo di 35 anni residente a Nichelino. Sulla dinamica non ci sono ancora certezze, sta indagando la polizia municipale, la stessa intervenuta subito dopo l'incidente per verbalizzare quanto accaduto. Come detto all'inizio, non ci sono gravi feriti, solo il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri con lesioni di lieve entità.