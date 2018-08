Guasto all'angiografo, dirottati al Maria Vittoria i pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco

TORINO - Da due giorni, da martedì 7 agosto, l'angiografo dell'ospedale San Giovanni Bosco è fuori uso. Un problema che potrebbe già essere risolto in giornata con l'arrivo di un pezzo di ricambio, ma che ha causato qualche polemica per l'impossibilità per i medici di svolgere l'attività quotidiana e il dirottamento dei pazienti al Maria Vittoria. Almeno questo è quello che sostengono i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Tronzano e Andrea Fluttuero (anche capogruppo): "Si tratta di una situazione surreale. Il San Giovanni Bosco ha un solo macchinario di quel tipo. La rottura è avvenuta mentre si operava su un paziente, per fortuna non ci è scappato il morto». Uno dei problemi sarebbe l'avere un solo strumento di questo genere nel reparto di Emodinamica: "Le due emodinamiche sarebbero il minimo necessario per un ospedale di quel tipo. Mi chiedo che tipo di strategia abbiano la Giunta e l'assessore".

DAL SAN GIOVANNI BOSCO - La risposta non è tardata ad arrivare. Oltre all'aver comunicato che in giornata potrebbe arrivare il pezzo di ricambio e quindi risolvere il problema, la Direzione Sanitaria ha anche fatto sapere di aver doverosamente avvertito il 118 e le Direzioni degli altri ospedali dell'impossibilità temporanea ad accettare pazienti per angioplastica primaria. Inoltre la direttrice della Cardiologia, Patrizia Noussan, ha detto che "non vi è stato alcun problema assistenziale ed è già in corso una programmazione che prevede il rinnovamento e il potenziamento delle tecnologie e degli spazi attualmente in uso all'Emodinamica e alla Radiologia interventistica del San Giovanni Bosco".