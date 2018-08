Colpita da un ritorno di fiamma del boiler, donna al Cto con ustioni al volto

SETTIMO TORINESE - Poteva andare molto peggio. Nella serata di ieri in un appartamento di via Mazzini 11 a Settimo Torinese una donna, mentre accendeva il boiler della cucina, è stata colpita al volto da un ritorno di fiamma. Immediati i soccorsi degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cto, ha riportato alcune ustioni, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche il suo appartamento è rimasto agibile.

LE CAUSE - Potrebbe essere stato un malfunzionamento del boiler a provocare l’incidente. Su questo i vigili del fuoco, che hanno preparato una relazione ora in mano ai carabinieri che dovranno stabilire la causa.