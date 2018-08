EasyJet amplia l’offerta, nuovo volo a basso costo da Caselle a Berlino Schoenefeld

CASELLE - Nuovo volo dall’aeroporto di Caselle Torinese verso Berlino Schoenefeld. Ampliata l’offerta della compagnia aerea EasyJet che ha messo a disposizione tre voli settimanali, il martedì, il giovedì e la domenica, a partire dal prossimo 28 ottobre. I biglietti invece sono acquistabili già da oggi. Con il nuovo collegamento salgono a sei le tratte della compagnia aerea low cost britannica al «Sandro Pertini»: Bristol, Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester e Napoli (dal prossimo 3 settembre). «Un collegamento importante per l’aeroporto di Torino, che sarà connesso con la capitale tedesca con volo conveniente e con frequenze adeguate sia per il traffico business che leisure, oltre a offrire nuove opportunità di turismo verso il Piemonte per i residenti nel Nord Est della Germania», fanno sapere da Sagat.