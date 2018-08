San Lorenzo, notte di stelle cadenti: i 5 posti migliori dove vederle a Torino

TORINO - La notte di San Lorenzo è la notte delle stelle cadenti. Una notte che, quest’anno, dovrebbe riservare uno spettacolo unico, vista la luna nuova e il cielo sereno, che dovrebbero garantire una buona visibilità nel torinese. Le stelle cadenti non saranno visibili solo oggi, ma anche nei prossimi tre giorni: il picco si avrà infatti nella notte del 12 agosto. Dove vedere quindi le stelle cadenti a Torino? Abbiamo selezionato cinque posti imperdibili e romantici per voi. Non vi resta che leggere l’articolo, cercare una stella e… esprimere il vostro desiderio.

- Parco del Valentino: il parco, con la sua tranquillità e i suoi prati, potrebbe essere un punto decisamente romantico e favorevole per cercare le stelle. Conviene andare lungo il Po oppure prendere un asciugamano e stendersi sull’erba, in un punto lontano dai lampioni.

- Turin Eye: diciamoci la verità, quale luogo migliore per ammirare le stelle se non quello che più si avvicina al cielo? Turin Eye vola fino alle 23:30 ma nelle ultime ore di volo è possibile ammirare la città guardando giù dal pallone aerostatico e cercare le stelle cadenti alzando gli occhi verso il cielo.

- Parco della Colletta: vale lo stesso del parco del Valentino. Il buio del parco può favorire l’occhio umano nella ricerca delle stelle cadenti. Per chi vive lontano dal centro, è un buon compromesso per sfuggire alle luci della città.

- Superga: Superga è forse la location più romantica e ideale per cercare le stelle cadenti. Il piazzale che affaccia su Torino è meraviglioso ma se ci si reca dall’altro lato, quello che ospita il ricordo del Grande Torino, è possibile usufruire di un’illuminazione minore per trovare le vostre stelle cadenti.

- Parco Europa: se, come pensiamo, il monte dei Cappuccini sarà preso d’assalto da coppiette, turisti e torinesi, perché non salire più in alto nella collina torinese e recarsi al parco Europa? Il punto di vista panoramico è unico e permette di fermarsi in tutta tranquillità a cercare le stelle cadenti, per una notte di San Lorenzo unica.