«C’è Ronaldo in pizzeria»: prima cena in centro per CR7, poi il gestaccio a un tifoso?

TORINO - Chissà se ha scelto una margherita semplice, la regina delle pizze, o una pizza più elaborata. Cristiano Ronaldo si è concesso la prima cena torinese, in pieno centro: l’asso della Juventus è stato sorpreso a cenare presso la pizzeria gourmet «Gusto Madre Torino», in via Mazzini 31.

RONALDO, PIZZA E GESTACCIO - Si tratta della prima cena a Torino per Ronaldo, che solo una settimana fa aveva scelto «La Credenza», a San Maurizio Canavese, per inaugurare la cucina italiana. Ieri si è concesso una pizza, in mezzo ai clienti del locale, in quel centro che per quattro anni sarà il centro della «sua» città. Nessuna sala a parte, CR7 e compagna hanno cenato in mezzo a tutti senza essere disturbati. Se al ristorante tutto è filato liscio come l’olio, lo stesso non sembra essere accaduto per le strade torinesi: sta infatti girando su internet una foto che immortalerebbe Cristiano Ronaldo alla guida della propria auto, intento a rivolgersi a una persona con un gestaccio. Non è chiaro se si tratti di un tifoso juventino troppo focoso e assillante o di un tifoso del Toro divertito nell’importunare CR7. Quel che è certo è che il portoghese pare aver perso la pazienza, insultando la persona sull’auto a fianco con un dito medio. Dalla pizza al «calore» sabaudo, Cristiano Ronaldo inizia a scoprire tutti i lati (positivi e non) di Torino.