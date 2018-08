Sosta sulle strisce blu gratuite e niente Ztl Centrale, da lunedì due settimane di vacanza

TORINO - Con la città ormai quasi deserta, lunedì prossimo, come ogni anno nelle settimane centrali di agosto, non saranno attive le telecamere della Ztl Centrale e si potrà parcheggiare senza dover pagare alcunché anche negli stalli con le strisce blu. La conferma è arrivata da Palazzo Civico.

SOSTA GRATUITA - La sosta è gratuita ovunque ci siano le "strisce blu». Continua a essere a pagamento invece nei parcheggi in struttura della città. Il provvedimento è valido dal 13 al 25 agosto compresi.

ZTL SOSPESA - L'area compresa tra corso Vittorio Emanuele II (zona Porta Nuova), corso Palestro, corso Regina Margherita, corso San Maurizio e corso Cairoli è l'area della Ztl Centrale. Questa zona solitamente è a traffico limitato dalle 7.30 alle 10.30, con varchi invalicabili per i non autorizzati e telecamere puntate per immortalare le targhe degli automobilisti indisciplinati. Dal 13 al 24 agosto è sospesa la Ztl Centrale. Resteranno comunque in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle Ztl Romana e Valentino e nelle zone pedonali.