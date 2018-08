Truffa gli anziani e ruba negli appartamenti: arrestato nomade sinti

TORINO - Continua senza sosta il progetto Medusa, concepito dal Questore di Torino Francesco Messina per contrastare i fenomeni predatori ai danni di anziani a opera di malviventi specializzati: nelle scorse ore, la Squadra Mobile di Torino ha arrestato Narcisio G., 43enne, nomade sinti. L’uomo, nato a Cuorgé e attualmente domiciliato con i genitori presso il campo nomadi di Cirié in via Torino 102, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile, al lavoro per prevenire furti e truffe ai danni di persone anziane. Il nomade doveva espiare una pena di un anno, quattro mesi e 7 giorni di reclusione per furto in abitazione e incendio.