Sassi-Superga, l’ascensore della Mole e i tram storici: gli orari dei servizi turistici ad agosto ()

TORINO - Ad agosto Torino si svuota, pochissimi torinesi rimangono in una città che viene comunque popolata da turisti italiani e stranieri: per questo motivo è importante sapere quali sono gli orari dei servizi turistici di Gtt che tra l’ascensore della Mole, la tranvia Sassi-Superga e i tram storici offrono la possibilità di godersi momenti di svago nella nostra città.

SERVIZI TURISTICI GTT, GLI ORARI - Ad agosto i servizi turistici GTT saranno normalmente in funzione. L’Ascensore della Mole Antonelliana sarà in servizio tutti i giorni, dalle 9 alle 20 (al sabato chiusura alle 23), ad eccezione delle giornate di martedì 14, 21 e 28 in cui sarà chiuso per manutenzione. La tranvia Sassi-Superga sarà in servizio anche a Ferragosto ed effettuerà la chiusura infrasettimanale solo il 22 e il 29 agosto. Dal lunedì al venerdì corse ogni ora dalle 10 alle 18 e al sabato dalle 9 alle 20. La domenica e nei festivi servizio dalle 9 con corse raddoppiate al pomeriggio (una ogni mezz’ora dalle 14 alle 20). La linea dei tram storici 7 girerà per il centro città, con partenza da piazza Castello, tutti i sabati e domeniche e anche a Ferragosto. Il bus Venaria Express sarà in funzione anche lunedì 13 agosto, in occasione dell’apertura speciale della Reggia, mentre il bus Rivoli Express viaggerà con i normali orari al sabato e nei giorni festivi.