Dramma sul Monte Bianco: morti tre giovani alpinisti torinesi

BARDONECCHIA - Dramma sul Monte Bianco: sono morti i tre alpinisti scomparsi martedì scorso durante un’escursione sul versante francese della montagna. Le vittie sono Luca Lombardini, Alessandro Lombardini (finanziere a Bardonecchia) e Elisa Berton, fidanzata di Luca. I soccorritori hanno individuato la zona in cui sono precipitati i corpi e hanno recuperato il corpo di una delle tre vittime, Luca Lombardini. Sono in corso le operazioni per il recupero delle altre due salme.

LA RICOSTRUZIONE - Stando a una prima ricostruzione, i tre alpinisti torinesi sono precipitati in un crepaccio di 300 metri. Tutti e tre erano legati in cordata. I fratelli Lombardini erano di Orbassano, mentre Elisa viveva a Bruino. Tutti erano alpinisti esperti. Martedì era stato Luca, in gita con fratello e fidanzata per il compleanno a mandare un messaggio whatsapp comunicando una variazione del percorso: una variazione che è stata fatale a un gruppo di ragazzi con la passione per la montagna.