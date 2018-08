Meteo a Torino, in arrivo temporali: in calo le temperature

TORINO - Ferragosto si avvicina e il sole… se ne va. Le previsioni meteo a Torino parlano chiaro: nei prossimi giorni, dopo un periodo contraddistinto dal grande calco, il bel tempo lascerà spazio a un clima incerto e molto variabile che vedrà alternarsi momenti di sole a rovesci improvvisi.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - La forte instabilità porterà le temperature giù di 6/7 gradi. Domani, lunedì e martedì infatti i termometri non dovrebbero superare i 27 gradi, mentre la minima scenderà sino a 17 gradi. Insomma, una bella ventata d’aria fresca dopo il calore dei primi giorni d’agosto. A proposito, cosa aspettarsi dalla giornata di Ferragosto? Per il momento la pioggia sembra scongiurata, ma è probabile che le temperature rimangano sotto i 30 gradi, per una festa più fresca e ventilata. Le prossime 72 ore saranno quindi contraddistinte da temporali, soprattutto nel pomeriggio.