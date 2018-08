Manomettono parchimetri in pieno centro: fermati due ladri dai vigili in borghese ()

TORINO - Quante volte vi è capitato di pagare il parcheggio in un parcometro e constatare come quest’ultimo non emettesse il resto? Molto spesso si tratta di una truffa, non di un guasto. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30, sono giunte alla Centrale Operativa della polizia municipale numerose telefonate da parte di cittadini che segnalavano che alcuni parcometri ubicati in corso San Maurizio e in via Montebello non funzionavano.

VIGILI IN BORGHESE - Sul posto si sono recati gli agenti in borghese del Reparto Operativo Speciale che in pochi minuti hanno fermato due soggetti, un cittadino italiano e l’altro polacco (già fermato per lo stesso motivo due volte), sorpresi a manomettere le apparecchiature, ostruendone lo sportello al fine di impossessarsi indebitamente delle monete. I ladri sono stati accompagnati presso il Comando per l'identificazione e sono stati indagati in stato di libertà.