TORINO - Attimi di follia oggi pomeriggio in pieno centro. Intorno alle 14:30, due agenti della polizia municipale in servizio, transitando in via Roma angolo via Cavour, sono state richiamate dalle commesse di una profumeria, alle prese con un uomo sospetto all’interno del negozio.

L'AGGRESSIONE - Quando le due agenti si sono avvicinate al sospetto per chiederne le generalità, il soggetto, un cittadino italiano di 47 anni, si è scagliato loro contro: una delle due vigilasse è stata colpita da un pugno in faccia, mentre l’altra è stata colpita da una valigia che l’uomo le ha scagliato contro. Nonostante i tentativi di resistenza del 47enne, in evidente stato di alterazione nonostante non vi fossero apparenti motivi, le vigilasse sono riuscite a fermarlo e ad accompagnarlo presso il comando della polizia municipale di via Bologna prima e al pronto soccorso del San Giovanni Bosco poi. Intanto l’agente ferita è stata trasportata con codice giallo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano.