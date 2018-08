Auto si schianta contro un muro e si ribalta vicino la Mandria, gravissima una ragazza ()

DRUENTO - Un grave incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 02:00, sulla strada della Mandria: un’auto con a bordo un ragazzi e una ragazza si è letteralmente ribaltata dopo aver abbattuto un muro: la passeggerà è stata trasportata in gravissime condizioni al Cto con l’elisoccorso, mentre il conducente è stato portato in codice giallo all’ospedale di Ciriè: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

LA DINAMICA - Per liberare i due ragazzi, intrappolati in auto con le cinture allacciate, sono intervenuti i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente non è chiara, anche se pare che l’auto abbia toccato con le ruote la terra e sia andata sbattere contro il muro, prima di ribaltarsi. Quel che è certo è che non vi sono altre vetture coinvolte: in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Venaria.