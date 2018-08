Musei Reali aperti straordinariamente a Ferragosto: ingressi a serali e a tariffa speciale

TORINO - Ferragosto, per chi rimane in città, fa rima con arte. Quale miglior modo di sfuggire alla calura estiva se non quello di rifugiarsi all’interno di uno dei meravigliosi musei torinesi? Abbiamo una buona notizia per voi: nel ponte di Ferragosto i Musei Reali saranno straordinariamente aperti con tariffe speciali e ingressi serali.

LE APERTURE DEI MUSEI REALI - Per tutti i giorni di apertura saranno accessibili i Giardini Reali ideali per concedersi, tra una visita e l’altra, una pausa immersi nel verde. Di seguito aperture, orari, tariffe e iniziative dei Musei Reali:

- Domenica 12 agosto (9-13; 15-19), apertura straordinaria della Biblioteca Reale: sarà visitabile la mostra La Cucina di buon gusto, un viaggio tematico intorno al cibo per mostrare l'arte della buona tavola a corte attraverso l'esposizione di rari e preziosi ricettari dal Seicento all'Ottocento, porcellane e argenti reali, disegni, manoscritti e i più celebri trattati culinari del Settecento. Saranno visitabili anche le Cucine Reali (ingresso € 4 oltre al biglietto dei Musei Reali).

- Martedì 14 agosto (20–23), apertura serale straordinaria dei Musei Reali: ingresso a tariffa speciale di € 3

- Mercoledì 15 agosto (21-24), apertura serale straordinaria dei Musei Reali per Ferragosto. Ingresso a tariffa speciale di € 3

- I Musei rimarranno chiusi giovedì 16 agosto.

Le altre mostre attualmente in corso sono:

- Il silenzio sulla tela. Natura morta spagnola da Sánchez Cotán a Goya (fino al 30 settembre)

- Confronti 4/ Carol Rama e Carlo Mollino. Due acquisizioni per la Galleria Sabauda e immagini di Bepi Ghiotti (fino al 9 settembre 2018)

- Anche le statue muoiono. Conflitto e patrimonio tra antico e contemporaneo (fino al 9 settembre 2018)

- Scoperte 3/Frammenti di un bestiario amoroso (fino al 23 settembre 2018)

- La garniture di Meissen per Vittorio Amedeo II (fino al 14 ottobre 2018)

- Carlo Alberto archeologo in Sardegna (fino al 4 novembre 2018)