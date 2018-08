Incendio all'alba in corso Belgio: pompieri, ambulanza e polizia municipale sul posto

TORINO - Questa mattina, intorno alle ore 5, in corso Belgio è scoppiato un incendio in un appartamento al civico numero 47. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme, e la polizia municipale costretta a chiudere la strada e far deviare tutti i veicoli, compresi i mezzi pubblici, per agevolare le operazioni dei pompieri. Con loro in corso Belgio è arrivata anche un'ambulanza che ha soccorso un cittadino marocchino trasportandolo infine all'ospedale Gradenigo da cui è stato dimesso poco dopo. Il suo alloggio è stato dichiarato inagibile dopo l'incendio e i vigili del fuoco stanno indagando per risalire alle cause.