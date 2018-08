Sosta gratis e Ztl non attiva: per 13 giorni si parcheggia senza pagare ()

TORINO - Torino è una città pressochè deserta, tra negozi chiusi e cittadini andati al mare le persone rimaste in città sono davvero poche. Per loro però vi sono buone notizie: da oggi, lunedì 13 agosto, sino a sabato 25 agosto è infatti sospesa la sosta a pagamento nelle strisce blu.

DIVIETI - Sarà quindi possibile spostarsi in auto e parcheggiare liberamente e gratuitamente. Anche la Ztl Centrale non sarà attiva da oggi sino a venerdì 24 agosto, un giorno in meno dunque. Rimangono attivi i divieti nelle vie riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali.

Rimane il divieto di circolazione:

in "ZTL Trasporto Pubblico", ossia: Via Milano; Via San Francesco d'Assisi, tratto: Via Garibaldi - Via Pietro Micca; Via XX Settembre, tratti: Corso Vittorio Emanuele II - Via San Quintino/ Via Gramsci - Via Frola/ Via Alfieri - Via Santa Teresa/ Via Bertola - Via Palazzo di Città/ Via Quattro Marzo - Corso Regina Margherita; Via San Tommaso, tratto: via Pietro Micca - Via Bertola; Via dell'Arsenale, tratti: Via Santa Teresa - Via Lascaris/ Via dell'Arcivescovado- Corso Matteotti/ Via San Quintino - Corso Vittorio Emanuele II; Via Accademia Albertina, tratti: Via Po - Via Principe Amedeo/Via Santa Croce - Via Cavour/ semicarreggiata EST, tratto: Via Cavour - Via Andrea Doria/ Via Andrea Doria - Via Mazzini; Via Pietro Micca, semicarreggiata SUD/EST; Via Rossini, semicarreggiata OVEST, tratto: Corso San Maurizio - Via Verdi;

in "ZTL Area Romana" compresa nel seguente perimetro: piazza Emanuele Filiberto, compresa; via Bellezia, esclusa; via Tre Galline, esclusa; risvolto SUD/OVEST di piazza della Repubblica; via Milano, esclusa; via Corte d'Appello, esclusa; risvolto NORD/EST di piazza Savoia; via della Consolata, esclusa; via Santa Chiara, esclusa; via delle Orfane, esclusa;

nelle "Aree Pedonali".