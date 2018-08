Meteo a Torino: oggi pioggia e nuvole, ma a Ferragosto cambia tutto ()

TORINO - Ferragosto si avvicina e come tutti gli italiani, anche i torinesi si pongono la fatidica domanda: quale sarà il meteo a Torino il 15 agosto? Prima di rispondere a questa domanda meglio fare un passo indietro e concentrarci sulla giornata di oggi e di domani.

METEO A TORINO - Lunedì 13 agosto sarà contraddistinto da piogge e nuvole, condizioni atmosferiche che porteranno le temperature ben sotto i 30 gradi: oggi la massima non supererà i 25. Una ventata fresca dopo giorni di caldo a tratti asfissiante. Il tempo migliorerà invece nella giornata di domani quando sebbene i termometri rimarranno sui 29 gradi di massima, le nuvole lasceranno spazio a un sole più timido. Niente pioggia comunque. E a Ferragosto? Il tempo dovrebbe essere buono, con parziali velature e cielo comunque abbastanza sereno. Non è prevista pioggia, il che rende possibili le gite fuori porta per chi è rimasto in città o le passeggiate in centro. Le temperature, a Ferragosto, rimarranno comprese tra i 18 gradi di prima mattina e i 29 delle ore centrali: condizioni ideali per uno splendido 15 agosto.