Coltello e bottiglia di vetro contro la panineria ambulante di corso Svizzera, un arresto

TORINO - Dopo aver mangiato il panino dentro al locale, invece di pagare, un cittadino marocchino di 26 anni ha deciso di mettersi a litigare col titolare prima di minacciarlo con un coltello e rapinarlo. Una follia che si è consumata nella panineria ambulante tra corso Svizzera e via Borgaro.

La lite tra venditore e cliente è stata un crescendo. Quest'ultimo, durante la discussione, è uscito fuori, ha raggiunto la sua vettura e ha preso un coltello a serramanico da una portiera e si è diretto verso il titolare. Il suo obiettivo però non era il venditore, almeno non direttamente, ma i contanti in cassa.

Quando è intervenuto un dipendente della panineria, il ventiseienne si è dato alla fuga ma non prima di aver tirato una bottiglia di vetro all'indirizzo del bancone dove c'erano i due con cui aveva avuto da ridire. La sua fuga comunque non è durata molto perché la polizia, allertata dagli stessi ambulanti, è arrivata sul posto e ha bloccato lo straniero arrestandolo per rapina aggravata.