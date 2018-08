«Ubriaco fradicio» in bici: denunciato per guida in stato di ebbrezza e mezzo sequestrato

ORBASSANO - Se la polizia municipale ferma un uomo ubriaco alla guida di un’auto, purtroppo, non fa più notizia. Quando i vigili si ritrovano davanti un ciclista completamente ubriaco e fuori di sé e lo denunciano la novità è sotto gli occhi di tutti. Eppure è quanto successo in pieno centro, a Orbassano.

DENUNCIA E SEQUESTRO - La polizia locale, intervenuta in via Roma a seguito di un sinistro, ha subito notato il comportamento sopra le righe del ciclista. L’uomo, un italiano di 48 anni, è stato pertanto sottoposto ad alcol test che ha dato un risultato inequivocabile: un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. Per questo motivo, il ciclista ubriaco è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la bici gli è stata sequestrata: ubriaco, denunciato e senza mezzo di trasporto, è dovuto tornare a casa a piedi.