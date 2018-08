Volontario elude i controlli per mostrare Ronaldo in diretta: «Nessuno mi ferma, sono in divisa»

VILLAR PEROSA - In molti credono, o magari neanche ci pensano nemmeno, che Facebook sia un'estensione della nostra persona. Non è che se scriviamo cattiverie sul social network o facciamo dirette da luoghi inaccessibili nessuno se ne accorgerà. Anzi. Ed è quello che è successo a un volontario della Protezione Civile, il torinese Marco Fichera, 39 anni, super tifoso della Juventus che domenica, nel tradizionale giorno bianconero a Villar Perosa e alla prima di Cristiano Ronaldo, ha fatto parte delle persone impegnate a garantire la sicurezza e dare indicazioni ai migliaia di spettatori. Finito il suo compito, prima che iniziasse la partita, ha deciso di trasformarsi in un reporter facendo ciò che non gli era permesso. Ha abusato della sua divisa per intrufolarsi in luoghi non accessibili a tutti, alcuni solo a giocatori della Juventus e dirigenza, facendo una diretta Facebook.

NESSUNO MI FERMA, HO LA DIVISA - Come ha fatto ad arrivare in posti off limits? Semplice, lo spiega lui stesso durante la diretta: "Nessuno mi ferma perché sono in divisa. Mi hanno fatto entrare, sono più avanti di loro e ora entro anche in sala vip». Immagini dure da vedere e parole dure da sentire per chi ogni giorno indossa la divisa della Protezione Civile. Per di più dette da un collega. Diretta che continua fino a un passo dagli spogliatoi: "Superati tutti i controlli e non ho nemmeno il biglietto", ha continuato Marco Fichera prima di scambiare due chiacchiere con qualcuno che gli dice di fare una diretta e lui, con un sorriso stampato in volto, risponde: "La sto già facendo".

RISCHIA IL POSTO - Non poteva passare inosservato un video del genere. Ora è la Protezione Civile che vuole vederci meglio. "Aveva finito il turno e capita che un volontario, dopo aver staccato, si fermi ancora un po', ma non deve andare nelle zone vietate", ha spiegato il coordinatore dei volontari di domenica Riccardo Baima che poi ha fatto anche sapere che chiederà ai vertici della Protezione Civile che Marco Fichera sia allontanato: "Se uno vuole fare il volontario non si comporta così".

LE SCUSE - Dopo il tanto seguito Marco Fichera ha deciso di cancellare la diretta. Forse solo in quel momento ha capito che Facebook è uno sorta di nostra estensione e non esula dalla vita reale. A quel punto si è scusato: "Chiedo scusa a tutte le persone che si sono offese per il mio vide ma volevo solo vedere la mia squadra. Non capiterà più".