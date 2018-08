Piante di marijuana alte un metro coltivate sul balcone: arresti a Madonna di Campagna

TORINO - Immaginate di camminare per strada e di sentire un forte, fortissimo odore di marijuana. Alzate lo sguardo e le piantine sono lì, su un balcone di un normalissimo palazzo: è quanto successo in via Veronese, nel quartiere Madonna di Campagna, dove la polizia ha arrestato due ragazzi italiani di 24 e 25 anni per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

IL BLITZ NELL’APPARTAMENTO - Gli agenti erano in servizio di perlustrazione quando hanno sentito nell’aria uno strano odore simile a quello della marijuana. Non vedendo nessuno per strada hanno scorto da un balcone al primo piano una rigorosa vegetazione uscire dalla ringhiera: si trattava di nove piante di marijuana, ognuna di circa 120 centimetri d’altezza. I poliziotti hanno immediatamente ispezionato l’appartamento dei due ragazzi italiani, dove tutto era organizzato nei minimi dettagli: armadi in tela con interno argentato muniti di aspiratori con filtro ai carboni attivi per eliminare gli odori, ventilatori e lampade alogene e al sodio con all’interno vasi con piantagioni, oltre a tutto l’occorrente per la gestione dello smercio della sostanza stupefacente: bilancini, taccuini e agende con appunti sulle quantità delle vendite associate ai nominativi dei clienti con i relativi prezzi e informazioni sulla coltivazione da seme. Per questo motivo entrambi i ragazzi sono stati arrestati.