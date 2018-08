Dopo Genova è psicosi per lo stato dei ponti piemontesi: allarme su Facebook

PIEMONTE - La psicosi ponti contagia il Piemonte. Il giorno dopo la tragedia di Genova, è aumentata l’attenzione circa le strutture piemontesi e quelle nei territori limitrofi. Su Facebook è un tam tam di foto e post. Le strutture che preoccupano di più sono due: il ponte Preti, nel Canavese, e il viadotto Torino-Savona nei pressi di Cadibona che, pur essendo in provincia di Savona, viene percorso ogni giorno da tantissimi piemontesi che si spostano per piacere o lavoro tra il Piemonte e la Liguria.

AUTOSTRADE: «E’ SICURO IL VIADOTTO» - La preoccupazione è legittima, soprattutto dopo la tragedia di Genova, ma è indispensabile evitare allarmismi. La società Autostrade dei Fiori, che gestisce il tratto, spiega: «Vogliamo rassicurare che tale opera d’arte, al pari di tutte le restanti presenti sulla tratta autostradale in gestione, viene sottoposta con cadenza trimestrale a verifiche e controlli. Le risultanze di tali ispezioni non hanno evidenziato alcuna criticità di carattere statico. La mancanza dei copriferri è accentuata dagli interventi posti in essere dalla Società per il disgaggio dei calcestruzzi superficiali che, in caso di caduta, avrebbero potuto costituire potenziale pericolo per coloro che transitano sulla sottostante strada». L’ex sindaco di Castellamonte ha invece chiesto la chiusura del ponte Preti, le cui condizioni sono da anni nel mirino dei cittadini preoccupati.

«300.000 EURO PER IL MONITORAGGIO» - Intanto la Città Metropolitana ha deciso di non stare a guardare: «In questo momento di grande sgomento e dolore per la tragedia di Genova è importante rassicurare la popolazione e ribadire da parte nostra che è necessaria una nuova stagione di investimenti in merito alla diagnostica innovativa sui manufatti esistenti, in modo da programmare risorse certe per la loro manutenzione». Il consigliere metropolitano con delega alle infrastrutture e ai lavori pubblici Antonino Iaria interviene per evitare che si creino falsi allarmi su strutture di proprietà della Città metropolitana, come ad esempio il viadotto noto come ponte Preti di Strambinello sulla strada provinciale 565. «Il ponte Preti è una struttura ben diversa dal ponte dell’autostrada A10 crollato oggi a Genova, perché è un ponte ad arco in cemento armato normale e non precompresso, ed è una struttura monitorata in continuo dal nostro servizio Viabilità». «La Città metropolitana di Torino» aggiunge Iaria «ha messo in bilancio nel 2018 circa 300mila euro a questo scopo e sta avviando la gara pubblica per l’affidamento dei servizi di diagnostica e monitoraggio non solo del ponte Preti, ma anche di tutte le altre strutture edilizie e viarie di sua competenza nel territorio metropolitano. Stiamo anche lavorando» conclude il consigliere «con la Commissione Bilancio e Lavori pubblici del Consiglio metropolitano per chiedere maggiori risorse per questi settori».