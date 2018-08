Sanità e lavoro, buone notizie: Asl TO4 assume 101 operatori tra medici e infermieri ()

TORINO - Buone notizie per chi spera di lavorare nel mondo della sanità piemontese: la direzione generale dell’Asl To4 ha infatti disposto l’assunzione di 101 operatori sanitari. L’obiettivo? Far fronte alla carenza, ormai cronica, di personale. Le figure professionali ricercate sono 85 infermieri, 6 medici urgentisti, 5 medici anestesisti e 5 pediatri.

I TIPI DI CONTRATTO - Gli infermieri sono le prime unità assunte a tempo indeterminato con il concorso pubblico appena espletato dall'azienda. I sedici medici sono stati al momento assunti a tempo determinato in attesa dello svolgimento del concorso. Il direttore generale dell’Asl To4, Lorenzo Ardissone, spiega: «Abbiamo predisposto le procedure concorsuali, che richiedono tempi più lunghi, per assumere urgentisti, anestesisti e pediatri in modo indeterminato».