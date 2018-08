Ovuli di droga nascosti negli slip: fermato pusher irregolare in Italia in corso Giulio Cesare ()

TORINO - Ha fissato l’appuntamento con l’acquirente, ma invece che trovarsi davanti al solito cliente si è visto fermare dagli agenti del Commissariato Barriera Milano, intenti a pattugliare il quartiere per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. E’ terminata con le manette ai polsi la serata di un pusher nigeriano di 36 anni, fermato con 10 ovuli di marijuana nascosti negli slip.

L’ARRESTO - Lo spacciatore si sarebbe dovuto incontrare con un cliente in via Palestrina angolo corso Giulio Cesare ma qui è stato fermato dalla polizia: l’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti negli ultimi anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.