Slot machine illegali, maxi multa e licenza sospesa per un locale di via Nizza ()

TORINO - Ha violato le norme in contrasto alla ludopatia, non esponendo i cartelli sul rischio della dipendenza da giochi con vincita in denaro e sulle probabilità di vittoria nel suo locale: è per questo motivo che il titolare di un esercizio commerciale di via Nizza è stato multato per 16.600. C’è di più: dopo il controllo di polizia, all’uomo è stata sospesa la licenza per dieci giorni. Il controllo è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza, coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine.