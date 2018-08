Tragedia di Genova, sei piemontesi tra le vittime del crollo del ponte: il dramma di due famiglie

GENOVA - Le immagini di quel ponte spezzato sull’autostrada a Genova rimarranno a lungo nella mente degli italiani, non vi sono dubbi. Anche il nostro territorio, purtroppo, piange la morte di sei cittadini piemontesi: si tratta di una famiglia di Pinerolo e di una coppia di Alessandria. Un bilancio che si aggrava di ora in ora e che non può considerarsi ancora definitivo.

CHI SONO LE VITTIME DI GENOVA - E’ di Pinerolo la famiglia sterminata nella tragedia del viadotto, precipitati da quel ponte che si è spezzato con una facilità e fragilità che non può essere accettata. Le vittime sono Andrea Vittone (49 anni), la moglie Claudia Possetti (48 anni) e i due figli Manuele e Camilla, di 12 e 16 anni. Le altre due vittime sono invece marito e moglie residenti ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria: Alessandro Robotti (50 anni) e Giovanna Bottaro (43 anni). Il corpo della donna non è ancora stato ritrovato, ma i soccorritori non hanno speranze di poterla trovare viva. La notizia è arrivata a Pinerolo e ad Arquata Scrivia, due paesi sotto choc per la tragica scomparsa dei loro concittadini.