Dramma a Ferragosto, zio e nipote muoiono dopo esser stati disarcionati dal quad

LEINI - Ferragosto tragico per una famiglia di Leinì, vittima di un tragico e letale incidente stradale. Due le vittime, zio e nipote: si tratta di Davide Tonni, 53 anni, e Francesca Melis, 22 anni. I due parenti, dopo il consueto pranzo di Ferragosto, avevano deciso di fare un giro sul quad. Durante l’uscita però il conducente ha perso il controllo del quad che si è ribaltato e ha scaraventato zio e nipote contro un muro. Un impatto che non ha lasciato scampo a entrambi.

L’INCIDENTE - L’incidente mortale è avvenuto in una strada sterrata: zio e nipote sono arrivati nei pressi di un corso d’acqua, ma quando il conducente ha provato a dare gas il quad si è ribaltato «disarcionando» i due. A dare l’allarme sono state le persone che si trovavano sulla riva del ruscello, intente a prendere il sole e a rilassasi. Purtroppo nonostante l’arrivo dei soccorsi, per i due famigliari non c’è stato nulla da fare: sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Torino, che hanno recuperato i corpi senza vita dello zio e della nipote.